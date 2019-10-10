Çebi & Adalı yarışı

GÜNEŞ

Çebi’nin en büyük rakibi ise mevcut Beşiktaş Asbaşkanı Serdal Adalı… Adalı'nın Divan Kurulu'na 600'ün üzerinde imza ile gideceği, Çebi’nin de 450'nin üzerinde imza topladığı belirtildi. Başkanlık için kolları sıvayan bir başka isimse İsmail Ünal... Ünal'ın da 350’nin üzerinde imza topladığı gelen haberler arasında. 250 imzaya çok yaklaşan Hürser Tekinoktay'ın da dilekçesini Divan Kurulu'na teslim ederek aday olması bekleniyor.