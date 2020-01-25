Çaykur Rizespor'da Joseph Attamah'ın sözleşmesi feshedildi

Yapılan açıklama şu şekilde:

“Kulübümüz sezon başı transfer döneminde kadrosuna dahil ettiği Joseph Attamah ile karşılıklı olarak anlaşmaya varılarak sözleşmesi fesih edilmiştir.

Kulübümüze verdiği hizmetlerinden dolayı kendisine teşekkür eder, bundan sonraki futbol kariyerinde başarılar dileriz.”