25 Ocak 2020 Cumartesi 16:29:00 | Son Güncelleme: 25 Ocak 2020 Cumartesi 16:29:34
Çaykur Rizespor'da Joseph Attamah'ın sözleşmesi feshedildi
Çaykur Rizespor, Medipol Başakşehir'den kiralanan Joseph Attamah'ın sözleşmesinin feshedildiğini açıkladı.
Yapılan açıklama şu şekilde:
“Kulübümüz sezon başı transfer döneminde kadrosuna dahil ettiği Joseph Attamah ile karşılıklı olarak anlaşmaya varılarak sözleşmesi fesih edilmiştir.
Kulübümüze verdiği hizmetlerinden dolayı kendisine teşekkür eder, bundan sonraki futbol kariyerinde başarılar dileriz.”
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