Çaykur Rizespor'da İsmail Kartal dönemi sona erdi

Çaykur Rizespor Kulübü Başkanı Hasan Kartal, Süper Lig'in 24. haftasında deplasmanda alınan 5-2'lik Trabzonspor mağlubiyeti sonrası teknik direktör İsmail Kartal'ın istifasını kendilerine ilettiğini söyledi.

Hasan Kartal, yaptığı yazılı açıklamada, "Sevgili hocamız Rize'nin çocuğu İsmail Kartal istifasını bildirdi. Hocamız ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırdık. Beraber olduğumuz süre içerisinde sorunsuz, birlik ve beraberlik içinde bir dönem geçirdik. Kendisine hizmetlerinden dolayı teşekkür ediyor, başarılar diliyorum." ifadelerine yer verdi.

İsmail Kartal yönetiminde yeşil-mavili ekip, 7 galibiyet, 3 beraberlik ve 13 mağlubiyet alırken 24 puana ulaşarak ligde 14. sırada yer aldı.

ONLARA ÇOK İYİ BİR TAKIM BIRAKIYORUM

Bir maçı eksik ve 24 puanlı bir takım bıraktığını ifade eden İsmail Kartal, "Rizespor taraftarlarının gönlü rahat olsun, onlara çok iyi bir takım bırakıyorum, ligin kalan bölümünde başarılı olacaklarına inanıyorum. Kaliteli oyunculardan oluşan bu takım, yaşadığı şansızlığı kıracaktır" dedi.

AA