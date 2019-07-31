Çaykur Rizespor'da Armand Traore'nin sözleşmesi karşılıklı olarak feshedildi

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor, Senegalli sol bek Armand Traore ile yollarını ayırdı.

Karadeniz kulübü resmi internet sitesinden yaptığı açıklamada, 29 yaşındaki futbolcunun sözleşmesinin karşılıklı olarak feshedildiğini duyurdu.

Armand Traore, bir sezon kadrosunda yer aldığı Çaykur Rizespor'da yalnızca 1 maçta forma giydi. Traore, Türkiye Kupası'nda oynanan Tarsus İdman Yurdu mücadelesinde boy gösterdi.

Kariyeri boyunca Arsenal ve Juventus gibi önemli kulüplerde de forma giyen Traore, Portsmouth, QPR, Cardiff ve Nottingham Forest'ta da top koşturdu.