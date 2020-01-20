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20 Ocak 2020 Pazartesi 21:55:51 | Son Güncelleme: 20 Ocak 2020 Pazartesi 21:59:32

Çaykur Rizespor yeni transferi Skoda'nın golleriyle Gençlerbirliği'ni 2-0 mağlup etti

Süper Lig'in 19. haftasında Çaykur Rizespor evinde Gençlerbirliği'ni yeni transferi Skoda'nın golleriyle 2-0 mağlup etti.

Süper Lig'in 18. haftasının kapanış maçında Çaykur Rizespor ile Gençlerbirliği karşı karşıya geldi. Rize Didi Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi Rizespor, 2-0'lık skorla kazandı.

Rizespor'a galibiyeti getiren golleri 70 ve 85. dakikalarda yeni transfer Milan Skoda attı.

İsmail Kartal, teknik direktörlük kariyerinde Hamza Hamzaoğlu'nu konuk ettiği üçüncü maçtan da galibiyetle ayrıldı.

Rizespor, bu galibiyetle birlikte puanını 23'e yükseltti. Gençlerbirliği ise 18 puanda kaldı.

Rizespor, gelecek hafta Sivasspor'a konuk olacak. Gençlerbirliği ise sahasında Gaziantep'i konuk edecek.

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