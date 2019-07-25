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25 Temmuz 2019 Perşembe 11:27:01 | Son Güncelleme: 25 Temmuz 2019 Perşembe 11:28:28

Çaykur Rizespor "sıfırdan" inşa ediliyor

Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor'un kulüp başkanı Hasan Kartal, bu sezon yapacakları transferlerle takımda bir iskelet oluşturmayı hedeflediklerini söyledi.

Yeşil-mavili kulübün başkanı Hasan Kartal, takımın yeniden yapılandırılması, yeni sezon planlaması, hedefleri ve transfer çalışmaları hakkında AA muhabirine değerlendirmelerde bulundu.

Geçen sezonki kadronun büyük kısmının kiralık oyunculardan oluştuğunu belirten Kartal, "Bizim takımın bir iskeleti yok. Sporcularımızın çoğu kiralıktı. Bunların çoğu da gitti. Şimdi ise bir iskelet oluşturuyoruz." dedi.

Kartal, sıfırdan bir takım kurdukları için zorlandıklarını vurgulayarak, "Biz de iskelet olsaydı üstüne 4 tane oyuncu alırdık ama böyle olmayınca epey bir sıkıntı çekiyoruz. Şimdiki transferlerimizle iskeleti yapılandırıyoruz. Onun için hiç yanlış yapmamamız lazım. Oynatmadığımız oyuncuyu almamamız lazım. Şimdi temel oluşturuyoruz. Bu sene temeli iyi bir şekilde atarsak binayı daha iyi kurarız. İnşallah sonraki sezonlarda daha rahat olacağız." ifadelerini kullandı.

Geçen sene kiralık oynayan sporcuların ayrılmasından sonra yeni yapılanmaya gittiklerini aktaran Hasan Kartal, transfer çalışmalarını da titizlikle yürüttüklerini dile getirdi.

Kartal, Rizespor'un geçen sezonun ilk yarısını kötü geçirdiğini hatırlatarak, şöyle devam etti:

"Ben 7'nci haftada başkan oldum. İlk yarıyı 12 puanla bitirdik. Ondan sonra ara transferler yaptık. Transferlerdeki düşüncemiz kulübümüzün ekonomik yapısını korumaya yönelikti. Uzun süreli 2-3 yıllık sözleşmeler yapsaydık ve kulüp bir alt lige düşseydi ekonomik açıdan kötü bir yük sırtlanmış olacaktık. O yükü kaldırmak zorlu olacaktı. Biz de kiralık oyuncularla oynamaya başladık. Çünkü önümüzü net bir şekilde göremiyorduk. Rizespor'un düşmesi aklımın ucundan geçmedi ama yine de tedbiri elden bırakmamak lazımdı. Gelen oyuncuların hepsinin iyi olması sebebiyle ikinci yarının flaş takımı olduk."

Başkan Kartal, transferde oyuncunun maliyeti ile yaşına da çok dikkat ettiklerini kaydetti.

Kiralık oyuncuların yakaladıkları çıkış sonrası onları elde tutmanın zorlaştığına değinen Kartal, "Futbolcular Rize'yi pek tercih etmiyor. İstanbul, Ankara gibi merkezi yerleri daha çok tercih ediyorlar. Bu yüzden kiralık oyuncularla sözleşme yapma şansımız çok zayıf oldu. Biz de yeni bir ekip kurmak için kolları sıvadık. Geçen sene yakaladığımız havayı yakalamak için arayış içerisinde girdik. İsim yapmamış parlayamamış oyunculara yöneldik. Örneğin, Fenerbahçe'de forma şansı bulmayan ancak Rize'de oynayınca kendini gösterme ihtimali olan oyuncularla anlaştık. Transferlerimiz bu yönde ilerliyor. Epey bir transfer yaptık ama daha devam edeceğiz. Yeni transferleri Bolu kampına yetiştiririz diye umuyorum." değerlendirmesinde bulundu.

- Rizespor'un her yerde taraftarı olmalı

Başkan Hasan Kartal, kulübün yeni bir yapılanmayla beraber kurumsallaşma yönünde de önemli atılımlar yaptığına değindi.

Deplasman maçlarına taşıma taraftarlarla gitmek istemediklerini söyleyen Kartal, "Gittiğimiz yerde bizim kotamızı dolduracak kadar taraftarımızın olması lazım. Bunun için çalışmalar yapıyorum, uğraşıyorum. Sivas'ta, Kayseri'de her gittiğimiz yerde 'Benim ikinci takımım Rizespor'dur.' diyebilecek bir taraftar grubumuzun olması lazım. Bunun için bazı bölgelerde altyapı tesislerini kurdurup, çocukları oraya çekmek istiyorum. Çocuklardan başlamak lazım diye düşünüyorum." şeklinde konuştu.

Sosyal medya üzerinden sürekli olarak gençlerle iletişim halinde olduğunu belirten Kartal, "Biz Rizespor'u daha tam oturtamadık. Her şeyi yavaş yavaş yapıyoruz. Kurumsallaşmaya daha fazla önem vereceğiz." diyerek sözlerini tamamladı.  (AA)

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