CAS, Trabzonspor'un 2010-11 sezonuyla ilgili yaptığı itirazı reddetti

CAS, Trabzonspor'un 2010-11 sezonunun tescili ile ilgili FIFA, TFF, ve Fenerbahçe'ye karşı yaptığı başvuruyu reddetti.

CAS, "Trabzonspor'un şampiyon ilan edilmesinin izin verilmesine dair hiçbir yasal hüküm bulunmuyor" ifadelerini kullandı.

FENERBAHÇE’DEN AÇIKLAMA

“Trabzonspor Kulübü'nün 2010-2011 sezonuna ilişkin iddialarda bulunarak TFF, FIFA ve Kulübümüz aleyhine CAS nezdinde açmış olduğu dava, CAS tarafından reddedilmiştir.

Bu sonuçla Fenerbahçemizin alın teri ile kazandığı 2010-2011 sezonu şampiyonluğu ‘bir kez daha’ tescillenmiştir.

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