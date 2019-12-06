CAS, Chelsea'nin transfer yasağı cezasını yarıya indirdi

CAS'tan yapılan açıklamada, FIFA'nın şubat ayında Chelsea'ye verdiği iki dönemlik transferden men cezasının bire düşürüldüğü bildirildi.

Açıklamada, FIFA'nın belirlediği 600 bin İsviçre frangı para cezasının da 300 bin İsviçre frangı olarak değiştirildiği belirtildi.

Böylece bir dönemlik cezasını sezon başındaki transfer dönemiyle tamamlayan Chelsea, ocak ayındaki ara transferde kadrosuna futbolcu katabilecek. (AA)