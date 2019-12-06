06 Aralık 2019 Cuma 14:57:58 | Son Güncelleme: 06 Aralık 2019 Cuma 14:59:09
CAS, Chelsea'nin transfer yasağı cezasını yarıya indirdi
Uluslararası Spor Tahkim Mahkemesi (CAS), FIFA tarafından İngiltere kulübü Chelsea'ye verilen transfer yasağı cezasını yarıya indirdi.
CAS'tan yapılan açıklamada, FIFA'nın şubat ayında Chelsea'ye verdiği iki dönemlik transferden men cezasının bire düşürüldüğü bildirildi.
Açıklamada, FIFA'nın belirlediği 600 bin İsviçre frangı para cezasının da 300 bin İsviçre frangı olarak değiştirildiği belirtildi.
Böylece bir dönemlik cezasını sezon başındaki transfer dönemiyle tamamlayan Chelsea, ocak ayındaki ara transferde kadrosuna futbolcu katabilecek. (AA)
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