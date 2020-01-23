Carlos Kameni: Irkçılığa maruz kaldıktan sonra kendimi öldürmek istedim

35 yaşındaki file bekçisi, “20 yaşımda Espanyol’da oynarken ırkçılığa maruz kaldım. Bu beni çok etkiledi. Fazla konuşmak istemiyorum. Böyle bir şey yaşayınca eve gidip kendinizi öldürmek istiyorsunuz. 20 yaşımdayken böyle düşünüyorsam, bunu 8 yaşında yaşayan çocuğun neler hissedeceğini hayal edin” dedi.

(Fanatik)