23 Ocak 2020 Perşembe 09:19:09 | Son Güncelleme: 23 Ocak 2020 Perşembe 09:29:16
Carlos Kameni: Irkçılığa maruz kaldıktan sonra kendimi öldürmek istedim
2017-19 yılları arasında Fenerbahçe forması giyen Carlos Kameni, İspanyol basınına açıklamalarda bulundu.
35 yaşındaki file bekçisi, “20 yaşımda Espanyol’da oynarken ırkçılığa maruz kaldım. Bu beni çok etkiledi. Fazla konuşmak istemiyorum. Böyle bir şey yaşayınca eve gidip kendinizi öldürmek istiyorsunuz. 20 yaşımdayken böyle düşünüyorsam, bunu 8 yaşında yaşayan çocuğun neler hissedeceğini hayal edin” dedi.
(Fanatik)
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