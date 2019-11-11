11 Kasım 2019 Pazartesi 09:50:25 | Son Güncelleme: 11 Kasım 2019 Pazartesi 09:58:46
Caner Erkin'den Abdullah Avcı'ya şok tepki
Beşiktaş’ın Yukatel Denizlispor’u konuk ettiği maçın 61. dakikasında teknik direktör Abdullah Avcı, Caner Erkin N’Koudou değişikliği yaptı. Caner’in değişiklik sırasında saha kenarına verdiği tepki ise dikkatlerden kaçmadı.
AKŞAM
Karşılaşmanın 61. dakikasında Beşiktaş Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Caner Erkin’in yerine N’Koudou’yu sahaya sürdü.
Değişiklik öncesinde Caner gözlerine inanamadı. Ellerini yana açan tecrübeli futbolcu, saha kenarındaki çizgiden çıktı. Oyuncunun tepkisi sonrasında herkes şaşkına döndü.
- MAGAZİN
- SPOR
- YAŞAM
- SANAT