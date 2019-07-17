Campi geliyor Campi

GÜNEŞ

■ BORDO-Mavililer’in uzun uğraşlar sonucu kadrosuna katmaya çalıştığı Gaston Campi için kulübü Estudiantes'den resmi açıklama geldi. Arjantin Kulübü, Campi'nin Trabzonspor'da hem sağlık kontrolünden geçmesi hem de transferin detaylarını netleştirmesi için Türkiye'ye gitmesine izin verildiği ifade edildi. Campi, bugün şehre gelecek.

SORUNLARINI ÇÖZDÜ

■ TRABZONSPOR, 28 yaşındaki Arjantinli stoper ile daha önce anlaşmaya varmış, kulübüyle olan sorunları çözmeye uğraşıyordu. Estudiantes ile de anlaşmaya varılmasının ardından, bugün Trabzon'a gelmesi beklenen Arjantinli oyuncu sağlık kontrolünden geçtikten sonra, kendisini Bordo-Mavili renklere bağlayan sözleşmeye imza atacak.