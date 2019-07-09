Campi’de mutlu son
Trabzonspor, Arjantin’in Estudiantes takımında forma giyen 28 yaşındaki stoper Gaston Campi ile prensip anlaşmasına vardı. Bordo-Mavililer’in, bir kaç gün içinde Campi ile resmi sözleşme imzalaması bekleniyor.
GÜNEŞ
■ TRANSFERDE bir yandan genç oyuncuları kadrosuna katan Fırtına, diğer yandan eksiklerini gidermek için yıldız transferlerini sürdürüyor. Obi Mikel ile sükse yapan Bordo Mavililer, Arjantin'in Estudiantes Kulübü ile 2021 yılına kadar sözleşmesi bulunan Gaston Campi ile prensip anlaşmasına vardı. Kiralık olarak transferi gerçekleşmesi beklenen oyuncunun, bir kaç gün içinde resmi sözleşmeyi imzalayacağı öğrenildi.
ÇOK YÖNLÜ SAVUNMACI
■ GEÇTİĞİMİZ sezonu kiralık olarak Portekiz ekibi Chaves'te geçiren 28 yaşındaki oyuncu, ön libero ve sol bekte de görev alabiliyor. Portekiz'de yarım oynadığı Chaves'te 16 maçta 2 gol kaydeden Campi, daha önce Racing Club, Rafaela ve Estudiantes kulüplerinde forma giydi. 1.93 boyundaki stoperin gelişiyle birlikte stoper bölgesindeki açık kapanırken, Zargo Toure'nin takımdan ayrılabileceği vurgulandı.
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