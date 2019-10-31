Caleb Ekuban nihayet dönüyor

GÜNEŞ

■ 11 Eylül’de yapılan antrenmanda Ivanildo ile çarpışıp sakatlanan Ganalı oyuncu, o tarihten bu güne kadar tedavisine İtalya’da devam ediyordu. Yıldız futbolcu, bu hafta sonu Trabzon’a dönecek. Ekuban’ın önümüzdeki hafta takımla birlikte çalışmalara başlaması bekleniyor. Ganalı oyuncunun Alanyaspor maçında sahada olacağı belirtildi.