31 Ekim 2019 Perşembe 08:00:00 | Son Güncelleme: 31 Ekim 2019 Perşembe 09:32:20
Caleb Ekuban nihayet dönüyor
TRABZONSPOR’A Caleb Ekuban’dan müjdeli haber geldi...
GÜNEŞ
■ 11 Eylül’de yapılan antrenmanda Ivanildo ile çarpışıp sakatlanan Ganalı oyuncu, o tarihten bu güne kadar tedavisine İtalya’da devam ediyordu. Yıldız futbolcu, bu hafta sonu Trabzon’a dönecek. Ekuban’ın önümüzdeki hafta takımla birlikte çalışmalara başlaması bekleniyor. Ganalı oyuncunun Alanyaspor maçında sahada olacağı belirtildi.
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