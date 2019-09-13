Çağlar Söyüncü'ye Liverpool talip oldu

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Geçtiğimiz sezon Leicester City’de fazla forma şansı bulamamasına rağmen takımda kalan ve bu sezon Maguire’nin M.United’a transfer olmasıyla ön plana çıkan Çağlar Söyüncü için Liverpool’un nabız yokladığı öğrenildi.

ÇAĞLAR MATİP VE GOMEZ'İN ÖNÜNDE

4.haftası geride kalan Premier Lig’de takımın banko futbolcularından biri olmasının yanı sıra oynadığı futbolla parmak ısırtan Çağlar Söyüncü’nün Jurgen Klopp tarafından takip edildiği bildirildi. Hem Leicester’da hem de milli takımda dikkat çekici performans sergileyen 23 yaşındaki stoperin şu anda Matip ve Gomez’in önünde olduğu ifade edilirken, ligde henüz mağlubiyet yüzü görmeyen Brendan Rodgers’ın Çağlar’a çok güvendiği ve oyuncuyla yakından ilgilendiği kaydedildi.

Virgil van Dijk’a gelen astronomik tekliflerin yanı sıra Matip ve Joe Gomez’e alternatif bir isim arayan Liverpool’un Çağlar Söyüncü’yü mercek altına aldığı vurgulanırken, Leicester’ın genç yetenek için en az 40 milyon Euro talep edeceği anlaşıldı. 9 Ağustos 2018’de Freiburg’dan 21 milyon euro’ya transfer edilen Çağlar, 26 kez milli takım forması giydi.