Çağlar Söyüncü'ye hocası Brendan Rodgers'tan büyük övgü: Harika bir futbolcu, hiçbir şeyden korkmuyor

İngiltere basınına yaptığı açıklamada, takımın savunma oyuncusu Çağlar Söyüncü ile ilgili övgü dolu ifadeler kullanan Rodgers, "Çağlar, tecrübe kazandıkça oyununu geliştiren harika bir futbolcu. Old Trafford ve Anfield gibi önemli statlarda sahaya çıkıyor ve hiçbir şeyden korkmuyor." değerlendirmesinde bulundu.

Çağlar'ın savunma yönünün çok güçlü olduğunu vurgulayan Kuzey İrlandalı teknik direktör, "Takımın başına geçtiğim ilk zamanlarda çok iyi bir oyuncu olduğunu görmüştüm. Birkaç ay geçtikten sonra ne kadar kaliteli bir oyuncu olduğunu fark ettim. Hızlı ve agresif. Topa müdahalelerinde kesinlikle herhangi bir tereddüt yaşamıyor. Savunma yapıyor ama aynı zamanda topla da etkili olabiliyor. Üst seviye bir takım olmak istiyorsanız önemli olan bu. Savunma yapmalı ve topla etkili olmalısınız, o da bunu yapabiliyor." yorumunu yaptı.

Leicester City'de bu sezon 11 maçta forma giyen ve sergilediği performansla taraftarların beğenisini toplayan 23 yaşındaki Çağlar, takımının vazgeçilmezleri arasına girdi.