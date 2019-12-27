Çağlar Söyüncü'den sonra Leicester'a 2 Türk daha

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Dün akşam kritik maçtan önce lider Liverpool’a çelme takacak gibi görünen, fakat güçlü rakibine 4-0 mağlup olan Leicester City hem Çağlar’ın yanına hem de Maddisson’ın boşluğunu doldurma adına iki Türk yıldızı gündemine aldı.

DEFANSA MERİH 10 NUMARAYA HAKAN ÇALHANOĞLU

Defansta Evans – Çağlar ikilisini oynatan Brendan Rodgers’ın Juventus forması giyen Merih Demiral’la yakından ilgilendiği öğrenilirken, Maddison’ı elinde tutamayacak olan Leicester’ın 10 numaralı bölgede Hakan Çalhanoğlu’nu oynatmayı planladığı ortaya çıktı. Milan’da gözden çıkarılan ve ‘kendine kulüp bul’ denen 25 yaşındaki yıldız futbolcunun Premier Lig’e son derece sıcak baktığı bildirilirken, Sportif Direktör Jon Rudkin’in İtalyan devleriyle temasa geçtiği ifade edildi.

Çağlar Söyüncü’den son derece memnun olan Leicester City’nin iki Türk oyuncuyu daha renklerine bağlayarak kadro planlamasını sürdüreceği belirtilirken, büyük sürpriz olmazsa önümüzdeki sezon Şampiyonlar Ligi’ne katılması beklenen ‘Tilkilerin’ iki milli yıldızı 50 milyon Euro civarında bir rakama bitirebileceği kaydedildi.