Çağlar Söyüncü İngiltere'de parlamaya devam ediyor

A Milli Futbol Takımımızın gelecek vaat eden stoperlerinden Çağlar Söyüncü, İngiltere’de dikkat çekmeye devam ediyor. 23 yaşındaki savunmacı, Daily Mail Gazetesi tarafından sezona en iyi başlayan oyuncular arasında yer aldı.

İngiltere Premier Lig’de ilk 8 hafta hesaba katılarak bir ilk 11 yapıldı. Bu kadroda savunmanın en iyileri olarak Leicester City forması giyen Çağlar ve Liverpool’un dünyaca ünlü futbolcusu Van Dijk gösterildi. Yapılan ilk 11’de Çağlar ile Van Dijk defansta yan yana oynatıldı.



Açıklamada da Leicester’da sezonun en iyi başlangıç yapan oyuncularının başında Çağlar’ın ilk sırada geldiği ifade edildi. Çağlar, ilk 8 maçın tamamında oynadı.