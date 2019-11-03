  • Bist 100
    98462.7
  • Dolar
    5,7088
  • Euro
    6,3959
  • Altın
    278,0880
İstanbul
15 / 24
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54
SON DAKİKA
Hong Kong'da polisten alışveriş merkezlerine baskın Hong Kong'da polisten alışveriş merkezlerine baskın
İnternete ilan bile vermişler! 444 ile başlayan numaralara dikkat İnternete ilan bile vermişler! 444 ile başlayan numaralara dikkat
Elazığ Sivrice'de 3.9 büyüklüğünde deprem! Elazığ Sivrice'de 3.9 büyüklüğünde deprem!
Türkiye'den ABD'nin 2018 Yılı Terörizm Raporu'na tepki Türkiye'den ABD'nin 2018 Yılı Terörizm Raporu'na tepki
Filistin Devlet Başkanı Abbas'tan seçimlerin yapılmasına onay Filistin Devlet Başkanı Abbas'tan seçimlerin yapılmasına onay
İran Dışişleri Bakanı Zarif: Batılılarla müzakereye hevesli değilim İran Dışişleri Bakanı Zarif: Batılılarla müzakereye hevesli değilim
Çağlar Söyüncü ilk golünü attı Çağlar Söyüncü ilk golünü attı
MSB, sivil kuruluşlara ateş açıldığı iddiasını yalanladı MSB, sivil kuruluşlara ateş açıldığı iddiasını yalanladı
Hadise, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan övgüyle bahsetti Hadise, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan övgüyle bahsetti
Dört gol, iki kırmızı ve birer puan! Dört gol, iki kırmızı ve birer puan!
İstanbul'da otobüs şoförü yolcuları bıçaklayıp durağa daldı, sonra da denize atladı İstanbul'da otobüs şoförü yolcuları bıçaklayıp durağa daldı, sonra da denize atladı
İstanbul'da otobüs şoförü yolcuları bıçaklayıp durağa daldı, sonra da denize atladı İstanbul'da otobüs şoförü yolcuları bıçaklayıp durağa daldı, sonra da denize atladı
Hadise, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan övgüyle bahsetti Hadise, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan övgüyle bahsetti
Anadolu Efes Sigortamnet İTÜ Basket'e 46 sayı fark attı Anadolu Efes Sigortamnet İTÜ Basket'e 46 sayı fark attı
Quaresma Fenerbahçe maçında cezalı duruma düştü Quaresma Fenerbahçe maçında cezalı duruma düştü
Trump: DEAŞ'ı ABD kurdu Trump: DEAŞ'ı ABD kurdu
49 yıllığına kiralamak istiyor! Rusya Kamışlı'da askeri üs kurdu 49 yıllığına kiralamak istiyor! Rusya Kamışlı'da askeri üs kurdu
Irak'ta hükümet karşıtı gösterileri organize eden bir kadın aktivist kaçırıldı Irak'ta hükümet karşıtı gösterileri organize eden bir kadın aktivist kaçırıldı
Beşiktaş'ta otobüs durağa daldı! Çok sayıda yaralı var Beşiktaş'ta otobüs durağa daldı! Çok sayıda yaralı var
Ali Kuşçu Gökbilim Merkezi’nde yangın çıktı Ali Kuşçu Gökbilim Merkezi’nde yangın çıktı
Başkan Erdoğan Şanlıurfa sınır bölgesinde Başkan Erdoğan Şanlıurfa sınır bölgesinde
Balıkesir'de pırasa üreticileri bu yılki verimden memnun kaldı Balıkesir'de pırasa üreticileri bu yılki verimden memnun kaldı
Barış Pınarı Harekatı'na destek verdiler diye gözaltına alındılar Barış Pınarı Harekatı'na destek verdiler diye gözaltına alındılar
Teröristlerin hain planı deşifre oldu, güvenlik güçleri alarma geçti! Teröristlerin hain planı deşifre oldu, güvenlik güçleri alarma geçti!

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

03 Kasım 2019 Pazar 19:09:59 | Son Güncelleme: 03 Kasım 2019 Pazar 19:10:50

Çağlar Söyüncü ilk golünü attı

İngiltere Premier Lig'de 11. hafta maçında Crystal Palace ile Leicester City karşı karşıya geldi. Leicester City, milli futbolcumuz Çağlar Söyüncü ve Jamie Vardy'nin golleriyle galibiyete ulaştı.

Leicester City'de, 57. dakikada kullanılan kornerde Çağlar Söyüncü sahneye çıktı. Rakiplerine, kendini unutturan Çağlar Söyüncü, uygun durumda fırsatı iyi değerlendirdi ve kafayla topu ağlara gönderdi. Çağlar Söyüncü, Premier Lig'de ilk golünü atmış oldu. Ayrıca Çağlar Söyüncü, Leicester formasıyla ilk kez gol sevinci yaşadı. Çağlar Söyüncü, Mustafa İzzet'in ardından Leicester City'de gol atan ikinci Türk futbolcu oldu.

Bu arada konuk ekip Leicester City'de Jamie Vardy ise 88. dakikada attığı golle maçın skorunu belirledi.

"ÇAĞLAR SÖYÜNCÜ MÜKEMMEL"

İngiliz futbolunun efsane isimlerinden Gary Lineker, Çağlar Söyüncü'nün golü sonrası "Çağlar Söyüncü, Leicester'a liderlik yapıyor. Bu sezon gerçekten mükemmel." şeklinde tweet attı.

Bu galibiyetin ardından Leicester puanını 25'e yükseltirken, Crystal Palace 15 puanda kaldı.

İngiltere Premier Lig'de gelecek hafta Crystal Palace, Chelsea'ye konuk olacak. Leicester City, Arsenal'i ağırlayacak.

  • MAGAZİN
  • SPOR
  • YAŞAM
  • SANAT

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

BUGÜN YAZANLAR

TÜMÜ