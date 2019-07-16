16 Temmuz 2019 Salı 08:00:00 | Son Güncelleme: 15 Temmuz 2019 Pazartesi 23:49:40
Çağlar Kartal’a yakın
BEŞİKTAŞ, futbol hayatını İngiltere’de sürdüren Çağlar Söyüncü’yü kiralamak istiyor.
GÜNEŞ
■ İngiliz basını, milli stoperin Leicester’da şans bulmasının zor olduğunu ve bu yüzden kiraya verileceğini iddia etti. Leicester’la 5 yıllık anlaşması bulunan Çağlar’ın takımın stoperleri Maguire ve Evans’ı geçip oynamasının zor olduğu belirtilirken, hocası Brendan Rodgers’ın onun oynayıp, gelişmesi için kiraya gitmesine sıcak baktığı kaydedildi.
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