27 Temmuz 2019 Cumartesi 16:17:07 | Son Güncelleme: 27 Temmuz 2019 Cumartesi 16:19:24
Caen, Enzo Crivelli'nin Başakşehir'le anlaştığını duyurdu
Fransa İkinci Futbol Ligi takımlarından Caen, Enzo Crivelli'nin Medipol Başakşehir ile anlaştığını açıkladı.
Kulübün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, 24 yaşındaki Fransız futbolcunun Medipol Başakşehir ile 4 yıllık anlaşma sağladığı bilgisi verildi.
Fransa'da geçen sezon ikinci lige düşen Caen ile Ligue 1'de 33 maça çıkan hücum oyuncusu Crivelli, 6 gol attı. (AA)
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