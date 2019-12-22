Sivasspor 1 puanı uzatmada aldı

Karşılaşmada Sivasspor, 24. dakikada Arouna Kone'nin golüyle öne geçerken ilk devre bu skorla tamamlandı. Fernando'nun ısınma hareketleri sırasında sakatlanması nedeniyle 11'e dahil olan Kone, takımının golünü atmasını bildi.

VAR KARARI İLE ÖNE GEÇTİLER

Mücadelenin ikinci yarısına çok hızlı başlayan Gençlerbirliği arka arkaya goller buldu. 56'da Bogdan Stancu eşitliği getirdi. 58'de Ayite skoru 2-1 yaptı. Sağ kanattan gelişen Gençlerbirliği atağında kale önünde oluşan karambolde Ayite topu ağlara gönderdi. Yapılan VAR incelemesinin ardından hakem Halis Özkahya golü verdi.

YATABARE SKORU EŞİTLEDİ

Sivasspor 90+7'de hayat buldu! Uzatmaların son saniyesinde röveşata atan Mustapha Yatabare maça dengeyi getirdi.

Sivasspor'un kalecisi Mamadou Samassa yaptığı birbirinden kritik kurtarışlarla takımının oyuna tutunmasını sağlarken kazanılan puanda da aktörlerden oldu

LİDER SİVASSPOR TUTUNDU

Alınan bu sonucun ardından Gençlerbirliği puanını 18 yaparken, Sivasspor ise 34 puana çıktı. Sivasspor'un 7 haftalık galibiyet serisi son bulurken yenilmezlik serisi devam etti.

Ligin ilk devresinin son maçında Gençlerbirliği deplasmanda Beşiktaş ile karşılaşacak. Sivasspor sahasında Göztepe'yi konuk edecek.