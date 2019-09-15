GÜNEŞ

■ SEZONUN ilk iç saha galibiyetini Kasımpaşa karşısında alan G.Saray’da gözler UEFA Şampiyonlar Ligi’nde oynanacak Club Brugge maçına çevrildi. Sarı-Kırmızılı takım, 18 Eylül Çarşamba günü deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarına ara vermeden başladı. Oyuncularıyla bir toplantı gerçekleştiren teknik direktör Fatih Terim, Marcao ile Luyindama’ya uyarılarda bulundu. Sezona iyi başlayamayan ikiliden daha dikkatli olmaları istendi.

GRUPTAKİ EN KRİTİK MAÇIMIZ

■ TEKNİK heyetin, Marcao ve Luyindama’nın çok topla oynayıp geriden oyun kurarken yaptığı pas hatalarına değineceği ve bu noktada yanışları da video analiz toplantısı ile aktarılacağı öğrenildi. Futbolcularından oyun temposunu 90 dakikaya yaymalarını isteyen Terim’in, “Belçika’nın en güçlü takımıyla oynayacağız. Kasımpaşa maçındaki futbol, orada kazanmaya yetmez. Devler Ligi’ne iyi bir başlangıç yapmalıyız. Gruptaki en kritik maçımıza çıkacağız” dediği aktarıldı.

BİR GOL DÜNYADA YANKILANDI

■ G.SARAY kariyerine gol atarak başlayan Falcao’nun performansı dünya basınında yankı buldu. Marca Colombia gazetesi, “Büyüleyici hikaye... Büyülü şeylerden etkilenen oyuncular vardır. Falcao da onlardan biri. G.Saray ile hikayesi büyüleyici başladı ve golle devam ediyor” yorumunda bulundu. Portekiz’in A Bola gazetesi ise “Falcao ile Quaresma karşı karşıya geldi. Galatasaray, Kasımpaşa’yı 1-0 mağlup etti. Falcao, ilk maçında Galatasaray’a 3 puanı getiren isim oldu” dedi.