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21 Eylül 2019 Cumartesi 08:00:00 | Son Güncelleme: 20 Eylül 2019 Cuma 22:33:05

Büyük tehlike kapıda

Şampiyonlar Ligi ve UEFA Avrupa Ligi’nde oynanan ilk maçlar sonrası ülke puan sıralamasında Türkiye 11. sıraya geriledi. Türk takımları Avrupa’da sadece 1 beraberlik çıkartınca, Şampiyonlar Ligi’ne direkt takım gönderme hakkını kaybetmekle karşı karşıya kaldık.

GÜNEŞ

■ 2019-2020 sezonunda ülkemizi Şampiyonlar Ligi’nde Galatasaray, Avrupa Ligi’nde ise Beşiktaş, Trabzonspor, Başakşehir temsil ediyor. Yeni Malatya ise ön eleme turunda Avrupa Ligi’ne veda etti. Türkiye’nin, UEFA ülke sıralamasında 30.699 puanı bulunuyor. Geçtiğimiz günlerde oynanan maçlarda Ajax, sahasında Lille’i 3-0 mağlup etti. Böylece Hollanda ülke puanını 30.750’ye çıkarmış ve 11’inci sıradan 9’unculuğa yükselmişti. Türkiye ise 10’uncu sıradan 11’inci basamağa gerilemişti.

HOLLANDA’NIN YÜKSELİŞİ

 ■ HOLLANDA takımları oynanan UEFA Avrupa Ligi maçlarında yine ülkelerine puan kazandırmayı başardı. PSV Eindhoven Sporting’i 3-2 mağlup etti. AZ Alkmaar Partizan ile 2-2 berabere kaldı. Bu sonuçların ardından Hollanda 30.750 olan puanını 31.350’ye çıkararak 9. sıradaki yerini korudu. Türkiye’nin önünde olan bir diğer ülke ise Ukrayna. 10. sırada yer alan Ukrayna’da Dinamo Kiev Malmö’yü 1-0 yenerek ülkesinin 30.700 olan puanını 31.100’e çıkarmayı başardı.

AVRUPA LİGİ’NDE 0 ÇEKTİK

 ■ BEŞİKTAŞ, Başakşehir ve Trabzonspor oynadıkları zorlu karşılaşmalardan puan alamayınca, Türkiye 11.sırada kaldı. İlk 10’da bulunan ülkelerin şampiyonları doğrudan Devler Ligi’nde boy gösteriyor. 11’inci basamakta bulunan ülkenin şampiyonu ise sadece bir durumda direkt Şampiyonlar Ligi vizesi alabiliyor. Sıralamada ilk 10’da bulunan bir ülke takımının, Devler Ligi’ni kazanması ve bu ekibin ligi Şampiyonlar Ligi’ne katılma bölgesinde bitirmesi gerekiyor.

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