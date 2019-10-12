Büyük saygısızlık! UEFA'dan skandal karar

UEFA İletişim Direktörü Philip Townsend, kendisine ulaşan İtalyan Haber Ajansı ANSA'ya konuştu ve, bu sevincin "provokasyon" taşıyıp taşımadığını inceleyeceğini söyledi.

Philip Townsend, "Bu sevinci görmedim ancak bir provokasyon olabilir. Regülasyonlar politik ve dini farklılıklara yönelik hareketleri yasaklıyor. Kontrol edeceğimin garantisini verebilirim." ifadelerini kullandı.

İtalya'da gün içinde de İtalyan Senatör Roberto Calderoli, Barış Pınarı Harekatı'na destek veren Cengiz Ünder ve Merih Demiral'ın Roma ve Juventus'tan gönderilmesini gerektiğini söyleyen küstah bir açıklama yapmıştı.

(Sporx)