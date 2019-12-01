Büyük maçların büyük hocası

GÜNEŞ

■ FIRTINA, geçen sezon başında göreve gelen Ünal Karaman yönetiminde F.Bahçe, G.Saray ve Beşiktaş ile yaptığı 8 lig maçında sadece 1 kez yenildi. Dört karşılaşmadan galibiyetle ayrılan Karadeniz ekibi, 3 maçta da berabere kaldı. Trabzonspor, Karaman yönetiminde geçen sezon sahasında önce G.Saray'ı 4-0, ardından Fenerbahçe'yi 2-1 mağlup etti, Beşiktaş ile de deplasmanda 2-2 berabere kalarak ilk yarıyı kapadı.

TEK YENİLGİ CİM BOM’A

■ İSTANBUL'DA G.Saray’a 3-1 mağlup olarak söz konusu dönemdeki tek yenilgisini yaşayan Bordo-Mavililer, deplasmanda Fenerbahçe ile 1-1 berabere kaldı, sahasında Beşiktaş'ı da 2-1 mağlup etmeyi başardı. Fırtına, bu sezon ise 3. haftada F.Bahçe deplasmanından 1-1'lik beraberlikle dönerken, 6. haftada konuk ettiği Beşiktaş'ı 4-1 yendi.