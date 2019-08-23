23 Ağustos 2019 Cuma 13:37:55 | Son Güncelleme: 23 Ağustos 2019 Cuma 14:33:01
Büyük kriz! Falcao görüşmeleri sonlandırıldı
Galatasaray ve Monaco arasında yürütülen Falcao görüşmelerinin sonlandırıldığı iddia edildi.
Günes.com
İspanyol spor sitesi As.com Falcao transferinde Galatasaray ve Monaco arasında yürütülen müzakerelerin sona erdiğini iddia etti. Site, Falcao'nun İspanya ekibi Valencia ile görüştüğünü açıkladı.
VALENCİA TEKLİF ARTIRDI
Valencia'nın dört gözle Falcao'yu beklediği belirtilen haberde, İspanyol kulübün Falcao'nun bonservisi konusunda teklifini artırdığı yer aldı.
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