Büyük kriz! Falcao görüşmeleri sonlandırıldı

Günes.com

İspanyol spor sitesi As.com Falcao transferinde Galatasaray ve Monaco arasında yürütülen müzakerelerin sona erdiğini iddia etti. Site, Falcao'nun İspanya ekibi Valencia ile görüştüğünü açıkladı.

VALENCİA TEKLİF ARTIRDI

Valencia'nın dört gözle Falcao'yu beklediği belirtilen haberde, İspanyol kulübün Falcao'nun bonservisi konusunda teklifini artırdığı yer aldı.

