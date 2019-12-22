Büyük hesaplaşma! Fenerbahçe-Beşiktaş muhtemel 11’ler

GÜNEŞ

■ SÜPER Lig’de 2019’un son derbisi bugün Kadıköy’de Fenerbahçe ile Beşiktaş arasında oynanacak. Geçtiğimiz haftayı mağlubiyetle kapatan ve zirve yarışında yara alan iki ekip, bu hafta derbi zaferiyle kendine gelmek istiyor. Son 4 lig maçında 1 kez galip gelebilen Sarı-Lacivertliler’de Moses, Hasan Ali, Zajc ve Sadık sakatlıkları; Rodrigues ise kırmızı kart cezası nedeniyle derbide forma giyemeyecek. Teknik direktör Ersun Yanal sol bekte mecburen Dirar’ı oynatacak.

KARTAL ÇOK GOL YİYOR

■ KANATLARDA Moses ve Rodrigues gibi aslarından da yoksun olan F.Bahçe, kadro içi çözümlerle derbiye çıkacak. 6 maçlık galibiyet serisi evindeki Malatyaspor yenilgisiyle sona eren Siyah-Beyazlılar’da ise eksik bulunmuyor. Sakatlıktan dönen N’Koudou ile Ruiz’in derbide süre alabileceği belirtiliyor. Ligde son 4 deplasman maçında da mağlup olmayan teknik direktör Abdullah Avcı, bu seriyi sürdürmek ya da galip gelmek istiyor. Kartal’ın tek handikapı son 4 resmi maçta 10 gol yemesi!

FENERBAHÇE’NİN KALESİ

■ KANARYA, ezeli rakibine karşı Kadıköy'de oynadığı son 17 maçı da kaybetmedi. Sarı-Lacivertliler, evindeki son yenilgisini 17 Nisan 2005'te 4-3'lük skorla yaşadığı Beşiktaş'a karşı o tarihten sonra iç sahada yenilmedi. Fenerbahçe, Ülker Stadı'nda Beşiktaş ile oynadığı son 17 resmi maçtan biri hükmen olmak üzere 10'unu kazanırken, 7'sinden de beraberlikle ayrıldı.

KARTAL’IN KARNESİ KÖTÜ

■ EZELİ rakipler tarihlerinde 350. kez kozlarını paylaşacak. Geride kalan 349 maçta F.Bahçe’nin galibiyetlerde 132’ye 124 üstünlüğü bulunurken 93 maç berabere bitti. Ligdeki 126 randevuda ise F.Bahçe 46, Beşiktaş 39 galibiyet yaşadı. Beşiktaş son 24 F.Bahçe derbisinde 4 kez kazanabildi. Geçen sezon Kadıköy’deki maç 1-1, Vodafone Park’taki maç 3-3 berabere bitmişti.

MUHTEMEL 11’LER:

FENERBAHÇE: Altay, Isla, Jailson, Serdar, Dirar, Emre, Gustavo, Ozan Tufan, Deniz Türüç, Kruse, Vedat Muriqi

BEŞİKTAŞ: Karius, Gökhan, Vida, Roco, Rebocho, Atiba, Elneny, Diaby, Adem Ljajic, Caner Erkin, Burak