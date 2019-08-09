Bursaspor'un başlattığı SMS kampanyasın 18.000 SMS

Süper Lig'e veda eden ve gelecek sezon TFF 1'inci Lig'de yoluna devam edecek olan Bursaspor, içinde bulunduğu mali krizi aşmak amacıyla kampanya başlattı.

'Yeniden Zirveye' adlı kampanyada, 'Bağış' yazılarak 1963'e gönderilecek 16 lira bedelli her SMS ile yeşil-beyazlı kulübe katkı sağlanacak. Ayrıca, dileyenler banka hesaplarından da Bursaspor Kulübü'ne destek olabilecek.

18.000 SMS GÖNDERİLDİ

Bursaspor Kulübü'nün SMS kampanyası ile ilgili yaptığı açıklamada, "3 gün önce başlattığımız kampanyamıza 18.000 SMS gönderen Büyük Bursaspor Taraftarına teşekkür ediyor, bu desteğin artarak devam edeceğine inanıyoruz." denildi.