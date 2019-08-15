Bursaspor, Umut Meraş ve Okan Kocuk'tan kâr sağladı

Geçen sezonun başında oyuncu satışlarından yaklaşık 9 milyon Euro kazanan Bursaspor, bu sezon küme düşünce transfer geliri de azaldı. Aytaç Kara, Yusuf Erdoğan gibi Süper Lig deneyimine sahip oyuncular, alacaklarına karşılık takımdan ayrılırken, yeşil-beyazlı kulüp şu ana dek yalnızca 3 oyuncunun satışından gelir sağladı. Bu isimlerden Umut Meraş 1.3 milyon Euro'ya Le Havre'a, Stephane Badji ise 400 bin Euro'ya Ludogorets'e satıldı, Okan Kocuk da 450 bin Euro'luk fesih bedelini ödeyerek Galatasaray'a gitti. Mevcut rakamlara göre Bursaspor, oyuncu satışlarından 2 milyon 150 bin Euro'yu kasasına koydu.

Bursaspor Kulübü, Okan Kocuk ve Umut Meraş'ın ayrılığında net kâr sağladı. Altyapıdan yetişen kaleci Okan, kulübe 450 bin Euro kazandırırken 1 milyon liralık alacağından da feragat ederek ayrıldı. Önceki dönem 2 milyon 250 bin lira bonservis bedeliyle Boluspor'dan alınan Umut Meraş da, bugünkü kur değeriyle 8 milyon lira seviyelerindeki bir rakamla Le Havre'a gitti. Bursaspor'un Türk Lirası bazında bu transferden net kârı ise 5 milyon 827 bin seviyelerinde oldu. Bursaspor, Okan Kocuk'tan kazandığı yaklaşık 2.8 milyon lira da eklendiğinde, 8 milyon 627 bin lira civarında bu iki oyuncudan net kâr sağladı.

Ancak Boluspor Başkanı Necip Çarıkçı'nın açıklamasına göre, Umut'un sonraki transferinden yüzde 20 pay, Boluspor'a ödenecek. Bu da 260 bin Euro'ya (bugünkü kur değeriyle 1 milyon 616 bin lira) denk geliyor. Bursaspor Kulübü'nün önceki yönetimi döneminde 880 bin Euro'luk menajerlik ve bonservisi dahil bir bedelle transfer edilen Stephane Badji ise 400 bin Euro'ya satılırken, bu transferden kâr elde edilemedi.

Öte yandan, takımdan ayrılmasına kesin gözüyle bakılan Ertuğrul Ersoy için de görüşmeler sürüyor. Altyapıdan yetişen bu oyuncunun satışından da önemli kâr amaçlanıyor. (DHA)