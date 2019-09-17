Bursaspor şoku atlattı, galibiyet serisi yakaladı

  • Bist 100
    101299
  • Dolar
    5,7248
  • Euro
    6,3142
  • Altın
    276,5810
İstanbul
13 / 21
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54
SON DAKİKA
İngiliz milletvekillerinden terör örgütü YPG/PKK'ya ziyaret İngiliz milletvekillerinden terör örgütü YPG/PKK'ya ziyaret
Yedek astsubaylık sonuçlarında geri sayım: Yedek astsubaylık sonuçları Eylül'ün kaçında açıklanacak? Yedek astsubaylık sonuçlarında geri sayım: Yedek astsubaylık sonuçları Eylül'ün kaçında açıklanacak?
BM'den Bangladeş'e Arakanlı Müslümanların can güvenliğiyle ilgili çağrı BM'den Bangladeş'e Arakanlı Müslümanların can güvenliğiyle ilgili çağrı
İngiltere’de parlamentoyu tatil kararıyla ilgili kritik dava başladı İngiltere’de parlamentoyu tatil kararıyla ilgili kritik dava başladı
Son Dakika: Suudi Konsolosluğu cinayet mahallinden çıkıyor! Son Dakika: Suudi Konsolosluğu cinayet mahallinden çıkıyor!
Netanyahu'nun partisi 'acil' toplantı kararı aldı Netanyahu'nun partisi 'acil' toplantı kararı aldı
Fanatik Yahudilerden Mescid-i Aksa'ya baskın Fanatik Yahudilerden Mescid-i Aksa'ya baskın
Tunus'ta seçimin ikinci turu 'Anayasa Profesörü ve tutuklu medya patronunun' Tunus'ta seçimin ikinci turu 'Anayasa Profesörü ve tutuklu medya patronunun'
NATO Saudi Aramco saldırısından endişeli NATO Saudi Aramco saldırısından endişeli
Suudi Arabistan'daki saldırının ardından brent petrolün varili 68,90 dolardan işlem görüyor Suudi Arabistan'daki saldırının ardından brent petrolün varili 68,90 dolardan işlem görüyor
Ziraat Türkiye Kupası 3. tur eşleşmeleri belli oldu Ziraat Türkiye Kupası 3. tur eşleşmeleri belli oldu
Organik tarıma EBRD desteği Organik tarıma EBRD desteği
Türkiye'nin 2023 Sanayi ve Teknoloji Stratejisi yarın açıklanacak Türkiye'nin 2023 Sanayi ve Teknoloji Stratejisi yarın açıklanacak
Neymar'ın cezası 2 maça düştü Neymar'ın cezası 2 maça düştü
Erzurumspor, Özköylü ile anlaştı Erzurumspor, Özköylü ile anlaştı
Avlu yeni sezon ne zaman başlayacak? Avlu yeni sezon hangi kanalda? Avlu yeni sezon ne zaman başlayacak? Avlu yeni sezon hangi kanalda?
Doğum kontrol hapı, tip 2 diyabet riskini artırabilir Doğum kontrol hapı, tip 2 diyabet riskini artırabilir
Yılmaz Morgül'den olay açıklama: Sanat dünyasında en iyi vücut bende Yılmaz Morgül'den olay açıklama: Sanat dünyasında en iyi vücut bende
CHP'li Tunç Soyer, PKK’yı kınama’ önergesini neden reddettiklerini açıkladı CHP'li Tunç Soyer, PKK’yı kınama’ önergesini neden reddettiklerini açıkladı
CHP'li Tunç Soyer 'PKK'yı kınama' önergesinin reddedilme sebebini bakın nasıl açıkladı CHP'li Tunç Soyer 'PKK'yı kınama' önergesinin reddedilme sebebini bakın nasıl açıkladı
Neon'ları konuşturan 'Absürt' sergi sanatseverleri bekliyor Neon'ları konuşturan 'Absürt' sergi sanatseverleri bekliyor
Tüyler ürperten cinayet kamerada! Kız kardeşiyle geziyor diye... Tüyler ürperten cinayet kamerada! Kız kardeşiyle geziyor diye...
Gelinim Mutfakta Hatice elendi mi? Gelinim Mutfakta Hatice neden yok? Gelinim Mutfakta Hatice elendi mi? Gelinim Mutfakta Hatice neden yok?
Elif Şafak’ın “On Dakika Otuz Sekiz Saniye” kitabı çalıntı mı? Sosyal medya ayağa kalktı! Elif Şafak’ın “On Dakika Otuz Sekiz Saniye” kitabı çalıntı mı? Sosyal medya ayağa kalktı!

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

17 Eylül 2019 Salı 13:03:58 | Son Güncelleme: 17 Eylül 2019 Salı 13:05:59

Bursaspor şoku atlattı, galibiyet serisi yakaladı

TFF 1. Lig'de Osmanlıspor'u 3-1 mağlup ederek liderlik koltuğuna ortak olan Bursaspor'un 3 maçtır bileği bükülmüyor.

Süper Lig şampiyonluğu bulunan ve Türk futbol tarihinde "Dört Büyükler" dışında bu başarıya ulaşan tek takım olan Bursaspor'un, deplasmanda 3-1'lik Fatih Karagümrük yenilgisiyle kötü başladığı 1. Lig'deki serüveninde alınan galibiyetlerle tekrar yüzü gülmeye başladı.

Yaşadığı ekonomik sıkıntılar nedeniyle kadrosuna takviye yapamayan yeşil-beyazlılar, transfer döneminin bitmesine iki gün kala bu sorunu aşarak 13 futbolcuyu renklerine bağladı.

Selçuk Şahin, Özer Hurmacı, Yevhen Seleznyov gibi Süper Lig tecrübesi olan isimlerle anlaşma sağlayan Bursa temsilcisi, genç futbolcuların da ön plana çıktığı yeni kadrosunda oynadığı futbolla adından söz ettiriyor.

Ligin ikinci haftasında iç sahada Akhisarspor'u 2-1 mağlup ettikten sonra deplasmanda Eskişehirspor'u 2-0, Osmanlıspor'u ise Bursa'da 3-1 yenen yeşil-beyazlılar 3 maçlık galibiyet serisi yakaladı.

Bursaspor, peş peşe aldığı galibiyetlerle puan cetvelinin üst sıralarına tırmanarak 9 puana sahip lider Ümraniyespor'un ardından aynı puan ve averajla ikinci sıraya yerleşti.

Milli maçlar nedeniyle geçen hafta lige verilen arada Bursa Büyükşehir Belediye Stadı'ndaki hazırlık maçında Fenerbahçe'yi de 2-1 mağlup eden Bursaspor, özlediği başarılı günlerine yeniden kavuştu.

- Peş peşe 3 galibiyetli seri en son 3 sezon önce

Süper Lig'deki son 3 sezonunda kötü günler geçiren ve geçen sezon bir alt kümeye düşen yeşi-beyazlılar, böyle bir galibiyet serisine en son 2016-2017'de döneminde ulaşmıştı.

Bursaspor, Süper Lig'in 3. haftasında deplasmanda Fenerbahçe'yi 1-0 mağlup etmiş, ardından kendi sahasındaki iki maçta Kayserispor'u 3-1, Kasımpaşa'yı da 1-0 yenmişti.

- Goller altyapıdan yetişen oyunculardan

Yaşadığı ekonomik sıkıntılardan dolayı altyapıya daha çok yönelen ve bu sezon kadrosunda birçok genç oyuncuya şans veren Bursaspor, attığı gollerin büyük çoğunluğunu bu oyunculardan buldu.

Oynadığı 4 müsabakada 8 kez gol sevinci yaşayan yeşil-beyazlı ekipte, bu gollerden 6'sı altyapıdan yetişen Emirhan Aydoğan (2), Kubilay Kanatsızkuş (2), Ali Akman ve Ramazan Keskin'den geldi.

Bursaspor, TFF 1. Lig'in 5. haftasında 21 Eylül Cumartesi günü Adana Demirspor'a konuk olacak.

- Yeşil: "Süper Lig'e yeniden yükselmek için tüm gücümüzle çabalıyoruz"

Bursaspor Kulübü İkinci Başkanı Konuralp Yeşil, AA muhabirine yaptığı açıklamada, son haftalarda iyi bir ivme kazandıklarını söyledi.

Transfer tahtasının açılmasıyla iyi transferler yapıldığını belirten Yeşil, "Bütçemize uygun, gerçekten bize katkı sağlayacak transferler yaptık. Hepsi birbirinden değerli oyuncular." ifadelerini kullandı.

Yeşil, başarılı bir takım olduklarını ve birlik beraberliği sağladıklarını vurgulayarak, şöyle konuştu:

"Yaptığımız transferlerin bu süreçte genç oyuncularımızla beraber iyi uyum sağladığını ve sağlamaya devam edeceğini düşünüyoruz. Genç oyuncularımız çok değerli. Her biri yurt içi ve yurt dışında adından söz ettirecek oyuncular. Bunu da ligin ilk dört haftasında gösterdiler. Önemli sorumluluklar üstlendiler. 'Yeniden Zirveye' sloganıyla bir yola çıktık. Misafir olduğumuzu düşündüğümüz bu ligden ait olduğumuz Süper Lig'e yeniden yükselmek için tüm gücümüzle çabalıyoruz."  (AA)

  • MAGAZİN
  • SPOR
  • YAŞAM
  • SANAT

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

BUGÜN YAZANLAR

TÜMÜ