Bursaspor Fenerbahçe maç sonucu

Spor Toto Süper Lig’in 18’inci haftasında Bursaspor, Bursa Büyükşehir Belediye Stadyumu’nda Fenerbahçe’yi ağırladı. Sarı lacivertliler ilk yarıda Soldado’nun harika golüyle öne geçerek ilk yarıyı önde tamamlarken, yeşil beyazlılar ise son dakikalarda Aytaç Kara ile bulduğu golle skora denge getirdi. Karşılaşma 1-1’lik eşitlikle sona erdi

Spor Toto Süper Lig'de ikinci yarının ilk haftasında Bursaspor ile Fenerbahçe karşı karşıya geldi. Bursa Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda oynanan mücadele 1-1'lik eşitlikle sona erdi. Fenerbahçe'nin golü Soldado'dan gelirken, Bursaspor'un golünü Aytaç attı. Bu sonucun ardından Fenerbahçe puanını 17'ye, Bursaspor ise 22'ye yükseltti.

BURSASPOR FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

Spor Toto Süper Lig'in 18. Hafta mücadelesinde Bursaspor, Bursa Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda Fenerbahçe'yi konuk edecek. 21 Ocak Pazartesi günü saat 20.00'da oynanacak olan mücadele, Bein Sports 1 kanalından canlı yayınlanacak.

Cüneyt Çakır'ın yönetimindeki karşılaşmada Bahattin Duran ve Tarık Ongun yardımcılıkları üstlenecek.

MUHTEMEL 11'LER

Bursaspor: Okan - Barış - Vergini - Chedjou - Umut Meraş - Badji - Aytaç - Tunay - Saivet - Latovlevici - Umut

Fenerbahçe: Volkan - Isla - Skrtel - Sadık - Hasan Ali - Jailson - Ekici - Ayew - Dirar - Valbuena - Frey