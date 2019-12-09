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Bursaspor, bu sezon evinde ilk kez kaybetti Bursaspor, bu sezon evinde ilk kez kaybetti

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09 Aralık 2019 Pazartesi 09:56:44 | Son Güncelleme: 09 Aralık 2019 Pazartesi 09:58:04

Bursaspor, bu sezon evinde ilk kez kaybetti

TFF 1. Lig'de zirve mücadelesi veren Bursaspor, bu sezon sahasındaki ilk yenilgisini 14. haftada Giresunspor karşısında aldı.

Bir yıl aradan sonra Süper Lig'e tekrar dönmeyi hedefleyen yeşil-beyazlılar, konuk ettiği Giresunspor'a 3-2 mağlup olarak hem sezon başından bu yana evindeki hem de son 6 haftadaki yenilmezlik serilerini yitirdi.

Sezona İstanbul deplasmanında Fatih Karagümrük'e 3-1 yenilerek başlayan Bursaspor, sahasında Akhisarspor'u 2-1, deplasmanda Eskişehirspor'u 2-0, evinde Osmanlıspor'u 3-1 yenerek çıkışa geçti.

Ligin 5. haftasında konuk olduğu Adana Demirspor'a 4-1 kaybeden Bursa temsilcisi, sahasında Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u 1-0 mağlup ettikten sonra, 7. haftada İzmir'de Altay'a 2-1 yenildi.

Yeşil-beyazlılar 8. haftadan itibaren son 6 maçında yenilgi yüzü görmedi. Sahasında Cesar Grup Ümraniyespor'u, deplasmanda da İstanbulspor'u 2-1 yenen Bursaspor, evinde Ekol Hastanesi Balıkesirspor'la 0-0, rakip sahada Boluspor'la 1-1 berabere kaldı.

Bursaspor 12. haftada Bursa Büyükşehir Belediye Stadı'nda Keçiörengücü'nü 1-0, deplasmanda uzatma dakikalarında bulduğu golle de Adanaspor'u 3-2 mağlup ederek çıkışını sürdürdü.

Giresunspor'u 14. haftada konuk eden Bursaspor, 3-0 geriye düştüğü maçta bulduğu gollerle farkı azaltsa da yenilgiye engel olamadı. Rakibine 3-2 mağlup olan yeşil-beyazlılar, bu sezon sahasındaki 7. maçında ilk yenilgisini yaşadı.

Sahasında 5 galibiyet ile 1'er beraberlik ve yenilgi alan Bursaspor, rakip fileleri 11 kez havalandırıp, kalesinde 6 gol gördü. Yeşil-beyazlılar, geride kalan 14 maçında ise 8 galibiyet, 2 beraberlik ve 4 yenilgiyle 23 puan topladı.

Bursaspor 15. haftada 15 Aralık Pazar günü Altınordu ile deplasmanda karşılaşacak.  (AA)

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