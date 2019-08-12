Burak'a iki alternatif

GÜNEŞ

MALİYETİ ÇOK UYGUN

BEŞİKTAŞ'TA yönetim yeni transferleri Süper Lig başlamadan önce tamamlamayı hedefliyor... Forvet transferi için çalışmalarını sürdüren Siyah-Beyazlılar’ın Kamil Wilczek'in ardından Khouma Babacar'ı da listesine aldığı öğrenildi. Brondby ile başarılı bir performans sergileyen ve uygun maliyeti ile dikkat çeken Polonyalı golcü Siyah- Beyazlılar’dan 1.2 milyon euro maaş talep ederken oyuncu için 1 milyon euroluk satın alma opsiyonu belirlendi.

YERLİ KALECİ MUHAMMED

GEÇTİĞİMİZ yıllarda da Babacar'ı transfer etmek isteyen Beşiktaş bu oyuncu için de girişimlerini sürdürürken Senegalli forvetin kiralanması için görüşmeler devam ediyor. Abdullah Avcı'nın gerçekleştirdiği basın toplantısında transfer için bahsettiği yerli kalecinin Bursaspor'lu Muhammed Şengezer olduğu öğrenildi. Bursaspor ile bu transfer için temas kuran Kartal, 1 milyon euroluk teklifte bulunurken Muhammed'in de transferde istekli olduğu öğrenildi.