24 Ocak 2020 Cuma 12:49:46 | Son Güncelleme: 24 Ocak 2020 Cuma 12:50:16
Burak Yılmaz'la yapılan sözleşme yeni yönetimi şok etti
Geçmiş tabloları inceleyen yönetimi en çok şaşırtan hamlelerden biri, yakın zamanda yapıldı.
Buna göre Burak Yılmaz’ın sözleşmesinin Fikret Orman’ın istifa açıklamasından 2 gün sonra 2 yıl uzatıldığı ve milli golcünün Beşiktaş’tan 2 sezon için 5 milyon Euro daha alacağı belirtildi. 35 yaşındaki Burak’ın artı 1 yıl olan sözleşme şartları 5 milyon TL karşılığında fesih edilebilecekken, 2 yıl daha uzatılıp 33 milyon TL’lik yükümlülüğün altına girilmesi yönetimi şok etti.
(Fanatik)
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