Burak Yılmaz'ın dönüşü teknik ekibin yüzünü güldürdü

Bratislava maçının hazırlıklarını sürdüren Beşiktaş’ta takımla birlikte çalışmaya katılan Burak Yılmaz ve Oğuzhan Özyakup’un durumu teknik ekibin yüzünü güldürdü. Teknik Direktör Abdullah Avcı yönetiminde yapılan idmanda yer alan Burak’ın, S.Bratislava karşılaşmasında da takımdaki yerini alması bekleniyor. İdmanı izleyen Başkan Fikret Orman ve Yönetici Ahmet Kavalcı, Avcı ile baş başa görüştü. Sağ kasığında zorlanma olan Enzo Roco ise çalışmaya katılmadı. Çift kale taktik maçın ardından Siyah-Beyazlılar şut çalışması yaptı. Beşiktaş bugün 13.00’te Bratislava’ya uçacak. (Akşam)