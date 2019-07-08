Burak Yılmaz'ın Beşiktaş'ta devam edeceği açıklandı
Beşiktaş'ın golcü futbolcusu Burak Yılmaz'ın Serie A takımlarından Lecce'ye transfer olacağı iddia ediliyordu. Burak Yılmaz'ın menajeri, tecrübeli futbolcunun Beşiktaş'ta devam edeceğini açıkladı.
İtalya basını başta olmak üzere Beşiktaş'ın tecrübeli golcüsü Burak Yılmaz'ın Serie A takımlarından Lecce'ye transfer olacağı iddia ediliyor. Golcü futbolcunun siyah beyazlı takımdan ayrılarak İtalya'ya transfer olacağı iddiaları üzerine; Burak Yılmaz'ın menajeri Necdet Ergezen, ortacizgi.com'a açıklamalarda bulundu.
"BURAK YILMAZ BEŞİKTAŞ'TA DEVAM EDECEK"
Burak Yılmaz ile ilgili çıkan haberlerin birileri tarafından yazdırıldığını belirten Necdet Ergezen; "Birileri bu haberleri yazdırıyor. Ben de bilmiyorum. Burak Yılmaz ile ilgili değişen hiçbir şey yok. Aynı şekilde devam ediyoruz. Burak Yılmaz, Beşiktaş'ta devam edecek" ifadelerini kullandı.
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