Burak Yılmaz'ın Beşiktaş'ta devam edeceği açıklandı

İtalya basını başta olmak üzere Beşiktaş'ın tecrübeli golcüsü Burak Yılmaz'ın Serie A takımlarından Lecce'ye transfer olacağı iddia ediliyor. Golcü futbolcunun siyah beyazlı takımdan ayrılarak İtalya'ya transfer olacağı iddiaları üzerine; Burak Yılmaz'ın menajeri Necdet Ergezen, ortacizgi.com'a açıklamalarda bulundu.

"BURAK YILMAZ BEŞİKTAŞ'TA DEVAM EDECEK"

Burak Yılmaz ile ilgili çıkan haberlerin birileri tarafından yazdırıldığını belirten Necdet Ergezen; "Birileri bu haberleri yazdırıyor. Ben de bilmiyorum. Burak Yılmaz ile ilgili değişen hiçbir şey yok. Aynı şekilde devam ediyoruz. Burak Yılmaz, Beşiktaş'ta devam edecek" ifadelerini kullandı.