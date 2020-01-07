Burak Yılmaz'dan transfer açıklaması: Teklifler aldım ama Beşiktaş benim için başka bir duygu

Beşiktaş'ın sezonun ilk yarısındaki performansına ve ikinci devredeki hedeflerine değinen Burak Yılmaz "İlk yarı beklentilerin altında kalmanın sorumluluğunu üstümüze alıyoruz. İkinci yarı hedefe ulaşmak için ne yapacağımızı çok iyi biliyoruz. Havamız iyi, her şey yolunda" dedi.

Transfer teklifleri alıp almadığıyla ilgili soruyu yanıtlayan 34 yaşındaki milli santrfor "Beşiktaş'a ilk imzamı atarken 'Bu son olsun' diye dua ettim. Futbolu Beşiktaş'ta bıraklayı çok istedim. Allah da bana bu şansı verdi. Transfer teklifleri oluyor, olacaktır. Sahada işini yaptığınız sürece teklifler olacaktır. Ama Beşiktaş benim için başka bir duygu. Allah'tan tek dileğim; Beşiktaş formasıyla şampiyonluk yaşamak ve kupa kaldırmak. Hayallerimde, düşüncelerimde, aklımda o var. Transferle ilgili aklımda en ufak bir şey yok. Tamamen Sivasspor maçını düşünüyorum" ifadelerini kullandı.