Burak Yılmaz'dan şampiyonluk sözleri: Son ana kadar şampiyonluk yarışının içerisinde olacağız
Beşiktaş'ın golcü futbolcusu Burak Yılmaz, sezonun ikinci yarısı öncesinde önemli mesajlar verdi.
Beşiktaş'ın golcüsü ve kaptanı olan Burak, geçen sezonun ikinci yarısında geldiği yuvasında yine benzer bir başarı ortaya koymak istiyor.
Söz konusu dönemde 15 maçta 11 gol atan Burak, bu sezon ilk yarıda ise yaşadığı şanssız sakatlık sebebiyle 11 mücadelede sadece 5 gol atabilmişti. Yıldız oyuncu, 2020'de ise gollerini birer birer sıralamayı hedefliyor.
Beşiktaş'ın şampiyon olacağına inancını koruduğunu ifade eden Burak Yılmaz, "Kadro kalitemiz iyi seviyede ve birlik, beraberlikle son ana kadar şampiyonluk yarışının içerisinde olacağız, ben de gollerimle şampiyonluk mücadelesine katkı sağlamak istiyorum" dedi.
(Sporx)
- MAGAZİN
- SPOR
- YAŞAM
- SANAT
- Tahkim Kurulu Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin 'Harcama Limiti' itirazlarını reddetti
- Ali Koç ve Comolli'nin görüşmesinden transfer kararı çıktı
- Brescia, Miha Zajc için Fenerbahçe'ye 3,5 milyon Euro ödemeye hazır
- Galatasaray'da Younes Belhanda'ya teklif gelmemesi tüm planları altüst etti
- Feyenoord teknik direktörü Dick Advocaat, Oğuzhan Özyakup'u istiyor