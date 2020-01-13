Burak Yılmaz'dan şampiyonluk sözleri: Son ana kadar şampiyonluk yarışının içerisinde olacağız

Beşiktaş'ın golcüsü ve kaptanı olan Burak, geçen sezonun ikinci yarısında geldiği yuvasında yine benzer bir başarı ortaya koymak istiyor.

Söz konusu dönemde 15 maçta 11 gol atan Burak, bu sezon ilk yarıda ise yaşadığı şanssız sakatlık sebebiyle 11 mücadelede sadece 5 gol atabilmişti. Yıldız oyuncu, 2020'de ise gollerini birer birer sıralamayı hedefliyor.

Beşiktaş'ın şampiyon olacağına inancını koruduğunu ifade eden Burak Yılmaz, "Kadro kalitemiz iyi seviyede ve birlik, beraberlikle son ana kadar şampiyonluk yarışının içerisinde olacağız, ben de gollerimle şampiyonluk mücadelesine katkı sağlamak istiyorum" dedi.

(Sporx)