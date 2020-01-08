  • Bist 100
    112600
  • Dolar
    5,9747
  • Euro
    6,6631
  • Altın
    301,5440
İstanbul
5 / 10
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54
SON DAKİKA
İran'ın ABD'yi vurmasının ardından dikkat çeken yasak İran'ın ABD'yi vurmasının ardından dikkat çeken yasak
İran'da yolcu uçağı düştü! Uçakta 180 kişi vardı İran'da yolcu uçağı düştü! Uçakta 180 kişi vardı
İran'ın saldırısı sonrası Trump'tan ilk açıklama! Resmen tarih verdi İran'ın saldırısı sonrası Trump'tan ilk açıklama! Resmen tarih verdi
İran: ABD'nin müdahalesi topyekün savaşa neden olur İran: ABD'nin müdahalesi topyekün savaşa neden olur
Meteoroloji'den son dakika hava durumu açıklaması! Yoğun kar ve sağanak uyarısı Meteoroloji'den son dakika hava durumu açıklaması! Yoğun kar ve sağanak uyarısı
BAE, Hafter için Çin ve Rusya'dan getirtti! Türkiye'ye karşı kullanılacak BAE, Hafter için Çin ve Rusya'dan getirtti! Türkiye'ye karşı kullanılacak
İran'da nükleer tesis yakınlarında 4,7 büyüklüğünde deprem İran'da nükleer tesis yakınlarında 4,7 büyüklüğünde deprem
Erbil'de ABD hava üssüne roketli saldırı Erbil'de ABD hava üssüne roketli saldırı
Son dakika: İran saldırıya geçti! ABD'nin Irak'taki üslerini füzeyle vurdu Son dakika: İran saldırıya geçti! ABD'nin Irak'taki üslerini füzeyle vurdu
Son Dakika: Dünya şokta: İran'da 180 kişiyi taşıyan yolcu uçağı düştü! Düşme anı Son Dakika: Dünya şokta: İran'da 180 kişiyi taşıyan yolcu uçağı düştü! Düşme anı
TRT'nin yeni dizisi 'Tutunamayanlar' izleyiciyle buluştu TRT'nin yeni dizisi 'Tutunamayanlar' izleyiciyle buluştu
Eski ABD Başkan Yardımcısı Biden, Trump'ı ülkeyi savaşın eşiğine getirmekle eleştirdi Eski ABD Başkan Yardımcısı Biden, Trump'ı ülkeyi savaşın eşiğine getirmekle eleştirdi
Peş peşe açıklamalar geldi! ABD, Irak'tan çekiliyor mu? Peş peşe açıklamalar geldi! ABD, Irak'tan çekiliyor mu?
'Yolun sonunda şampiyonluğu göreceğiz' 'Yolun sonunda şampiyonluğu göreceğiz'
Burak Yılmaz'dan Cenk Tosun'a davet Burak Yılmaz'dan Cenk Tosun'a davet
'Arda Turan Galatasaray'da para almadan oynar' 'Arda Turan Galatasaray'da para almadan oynar'
Murat Boz'dan milyonluk reklam anlaşması! Murat Boz'dan milyonluk reklam anlaşması!
Fransız milletvekilinden grevler için "terör eylemi" benzetmesi Fransız milletvekilinden grevler için "terör eylemi" benzetmesi
İran'dan ABD'ye bir tehdit daha: Kendini cinayetin sonuçlarından koruyamaz İran'dan ABD'ye bir tehdit daha: Kendini cinayetin sonuçlarından koruyamaz
İspanya Bağdat'taki bir grup askerini güvenlik gerekçesiyle Kuveyt'e kaydırdı İspanya Bağdat'taki bir grup askerini güvenlik gerekçesiyle Kuveyt'e kaydırdı
Derste keşfedilmişti! Hiro Hami, 'Sıfır Bir' adlı filmde başrolü kaptı Derste keşfedilmişti! Hiro Hami, 'Sıfır Bir' adlı filmde başrolü kaptı
4 çocuğa doyamayınca koruyucu aile oldular 4 çocuğa doyamayınca koruyucu aile oldular
ABD Savunma Bakanı Esper'den flaş İran açıklaması ABD Savunma Bakanı Esper'den flaş İran açıklaması
'Kumandan'ın dirilişi 'Kumandan'ın dirilişi

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

08 Ocak 2020 Çarşamba 08:00:00 | Son Güncelleme: 07 Ocak 2020 Salı 23:45:42

Burak Yılmaz'dan Cenk Tosun'a davet

Burak Yılmaz: "Cenk Tosun için söyleyeceğim tek şey Come to Beşiktaş. Başka bir şey söyleyemem. Kalbinde ne varsa o olur inşallah. Abdullah Hoca ve Şenol Hoca despot değil."

BEŞİKTAŞ Kaptanı Burak Yılmaz basın toplantısında Milli Takım’dan partneri Cenk Tosun’a, “Beşiktaş’a gel” çağrısı yaptı, ikinci yarı için iddialı açıklamalarda bulundu: “Cenk Tosun’a tek söyleyeceğim şey, Come to Beşiktaş. Başka bir şey söyleyemem. Ne varsa kalbinde inşallah o olur. Abdullah Hoca ve Şenol Hoca’nın benzer ama birbirinden çok çok farklı özellikleri var. İkisinin de niyeti çok iyi. Türk futbolcusunun başını biraz okşadığın zaman sahada sana fazlasını verecektir. Biraz daha profesyonellikten uzak, despotluktan uzak. Abdullah Hoca ve Şenol Hoca bu özellikte, ikisine de büyük saygı duyuyorum.  Sezona talihsiz başladım. 10 maç oynamışım, 7 maç kaçırmışım ve 5 gol atmışım. Ama bunlara sığınmayıp, gole bakıyorum. 5 az bir gol. En fazla atan 12 atmış galiba, onlar benden önce ama inşallah ben de onlara yetişmeye çalışacağım. Havamı yakalarsam o sayıyı yakalayacağımı düşünüyorum. Gol ketçap gibi sıktıkça gelir, attıkça gelir. Havamı yakalarsam krallık yarışında olurum. 2022’de de fit ve formda olursam ve ihtiyaç duyulursa seve seve Milli Takım’a giderim.”

15 KİŞİ DE GİTSEK DEĞİŞMEYECEKTİ

BURAK Yılmaz, hocası Abdullah Avcı’nın Fenerbahçe maçında oyuncularına, “Hakemin yanlış kararına tepki göstermediler” şeklindeki sitemine şu cevabı verdi: “Fenerbahçe maçında bir tepki versek de değişecek bir şey yoktu. O gün sevgili Cüneyt Çakır, hepimizin takdir ettiği, gururlandırdığı hakem abimiz, çok da fazla konuşmak istemiyorum. Ama o gün için 10 kişi de gitsek 15 kişi de gitsek bir değişiklik olmayacaktı. Reaksiyon göstermemize fırsat vermeden taç atışı yapılmıştı. Taç atıldıktan sonra penaltı da olsa o verilmeyecekti, biliyorsunuz.”

(Akşam)

  • MAGAZİN
  • SPOR
  • YAŞAM
  • SANAT

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

BUGÜN YAZANLAR

TÜMÜ