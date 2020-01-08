Burak Yılmaz'dan Cenk Tosun'a davet

BEŞİKTAŞ Kaptanı Burak Yılmaz basın toplantısında Milli Takım’dan partneri Cenk Tosun’a, “Beşiktaş’a gel” çağrısı yaptı, ikinci yarı için iddialı açıklamalarda bulundu: “Cenk Tosun’a tek söyleyeceğim şey, Come to Beşiktaş. Başka bir şey söyleyemem. Ne varsa kalbinde inşallah o olur. Abdullah Hoca ve Şenol Hoca’nın benzer ama birbirinden çok çok farklı özellikleri var. İkisinin de niyeti çok iyi. Türk futbolcusunun başını biraz okşadığın zaman sahada sana fazlasını verecektir. Biraz daha profesyonellikten uzak, despotluktan uzak. Abdullah Hoca ve Şenol Hoca bu özellikte, ikisine de büyük saygı duyuyorum. Sezona talihsiz başladım. 10 maç oynamışım, 7 maç kaçırmışım ve 5 gol atmışım. Ama bunlara sığınmayıp, gole bakıyorum. 5 az bir gol. En fazla atan 12 atmış galiba, onlar benden önce ama inşallah ben de onlara yetişmeye çalışacağım. Havamı yakalarsam o sayıyı yakalayacağımı düşünüyorum. Gol ketçap gibi sıktıkça gelir, attıkça gelir. Havamı yakalarsam krallık yarışında olurum. 2022’de de fit ve formda olursam ve ihtiyaç duyulursa seve seve Milli Takım’a giderim.”

15 KİŞİ DE GİTSEK DEĞİŞMEYECEKTİ

BURAK Yılmaz, hocası Abdullah Avcı’nın Fenerbahçe maçında oyuncularına, “Hakemin yanlış kararına tepki göstermediler” şeklindeki sitemine şu cevabı verdi: “Fenerbahçe maçında bir tepki versek de değişecek bir şey yoktu. O gün sevgili Cüneyt Çakır, hepimizin takdir ettiği, gururlandırdığı hakem abimiz, çok da fazla konuşmak istemiyorum. Ama o gün için 10 kişi de gitsek 15 kişi de gitsek bir değişiklik olmayacaktı. Reaksiyon göstermemize fırsat vermeden taç atışı yapılmıştı. Taç atıldıktan sonra penaltı da olsa o verilmeyecekti, biliyorsunuz.”

(Akşam)