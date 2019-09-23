Burak Yılmaz'dan Abdullah Avcı'ya mesaj

Beşiktaş’ın yeni sezon öncesinde Avusturya’da yaptığı hazırlık kampında Udinese’yle oynanan hazırlık maçında sakatlanan Burak Yılmaz, formasından yaklaşık 2 aydır uzak durumdaydı. Problemini atlatıp takımla çalışmalara başlayan tecrübeli futbolcu, bu akşam kadroya geri dönecek.

Teknik direktör Abdullah Avcı’nın ilk etapta mücadelenin ikinci yarısında sahaya sürmeyi planladığı yıldız oyuncu, dünkü idmanın ardından hocasıyla bir görüşme gerçekleştirdi. Tecrübeli futbolcunun, Avcı’ya, “Sakatlığımı atlatıp açığımı kapattım. Başakşehir karşısında oynayacabilecek durumdayım. Görev verirseniz taraftarımızın karşısına ilk 11’de çıkmak istiyorum” dediği öğrenildi.

Avcı’nın da başarılı golcünün bu isteğine olumlu baktığı ancak son kararını maç saatinde vereceği bildirildi.

(Fanatik)