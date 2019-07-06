Burak Yılmaz, Lecce'ye imza atmaya hazırlanıyor! Beşiktaş golcü oyuncunun boşluğunu Adebayor ile doldurmayı planlıyor

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Ocak ayında Trabzonspor’dan Beşiktaş’a gelen ve 15 maçta attığı 11 golle taraftarların gönlünü kazanan Burak Yılmaz, Lecce’ye transfer olmak üzere.

BURAK YILMAZ’IN YERİNE ADEBAYOR

Kariyerine İtalya’da devam etmek isteyen ve Fikret Orman ile masaya oturan yıldız golcünün başkandan müsaade istediği öğrenilirken, ekonomik anlamda kötü bir dönem geçiren siyah beyazlı kulübün Burak Yılmaz’ın transferine izin verdiği belirtildi. Önümüzdeki hafta içi 33 yaşındaki milli futbolcuyu resmi olarak KAP’a bildirmeye hazırlanan Beşiktaş’ın Başakşehir’le yollarını ayıran Adebayor’u kadrosuna katacağı ifade edilirken, Kara Kartal’ın bu satıştan 1,5 milyon euro’yu kasasına koyacağı bildirildi.