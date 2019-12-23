Burak Yılmaz hakem Cüneyt Çakır'ı hedef gösterdi

Fenerbahçe - Beşikaş maçının 85. dakikasında oyundan çıkan Burak Yılmaz derbiye damga vuran bir tepki gösterdi.

Oyundan çıkarken, maçın 4. hakeminin yanına giden Burak Yılmaz saha içerisini işaret ederek, "Sen gir oyna, sen gir oyna, hadi gir sen oyna" dedi.

Burak Yılmaz'ın 4. hakeme olan tepkisi Fenerbahçe taraftarının ıslıklı tepkisine yol açtı ve bu ıslıkların ardından Abdullah Avcı'ya tepkiler başladı.

Fenerbahçe taraftarı, Avcı için, "Yere yatsana, yere yatsana Abdullah Avcı yere yatsana" şeklinde tezahüratlarda bulundu.

BURAK YILMAZ: "CÜNEYT ÇAKIR KONUŞSUN"

Burak Yılmaz, karşılaşmanın sonrasında ise, "Ben değil, Cüneyt Çakır konuşsun" açıklamasını yaptı.

(Sporx)