26 Aralık 2019 Perşembe 08:00:00 | Son Güncelleme: 25 Aralık 2019 Çarşamba 23:29:25
Burak korkusu
BEŞİKTAŞ’ta yarın oynanacak zorlu Gençlerbirliği karşılaşmasında Burak Yılmaz’ın forma giyip giymeyeceği henüz kesinleşmedi.
GÜNEŞ
Derbinin ardından arka adalesinde ağrı hisseden golcü futbolcunun tedavisi sürüyor. Dün yapılan idman idmana katılmayan Burak’ın oynayıp oynamayacağı maç gününde belli olacak. Siyah-Beyazlı futbolcular, idmanda 3 takıma ayrılıp turnuva oynadılar. Turnuvayı, Karius, Boyd, Luiz, Ljajic ve Rebocho’nun bulunduğu takım kazandı.
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