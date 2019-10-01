Bundesliga ekibinden Erol Bulut'a kanca

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6.haftası geriden kalan Süper Lig’in tek namağlup takımı olan Alanyaspor, 14 puanla liderliğini korurken, Akdeniz ekibinin bu hafta Beşiktaş deplasmanına çıkacak olması Erol Bulut ve öğrencilerinin motivasyonunu bir kat daha artırıyor.

EROL BULUT ALMAN KULÜPLERİNİN GÖZ HAPSİNDE

Papis Cisse, Bakasetas, Efecan, Junior Fernandes ve Ceyhun Gülselam gibi tecrübeli oyunculara sahip olan Alanyaspor’da Erol Bulut’un teknik direktörlük kariyeri sürekli çıkış gösterirken genç antrenörün özellikle Alman kulüpleri tarafından takip edildiği bildirildi. Geçtiğimiz sezon Malatayaspor’u çalıştırırken Fiorentina’nın ilgilendiği Erol Bulut İtalyan basınında yer alırken, 44 yaşındaki başarılı ismin bu sefer Hoffenheim ve Köln’ün listesinde yer aldığı ifade edildi.

HOFFENHEİM EROL BULUT'U TAKİP EDİYOR

Nagelsmann’ı Leipzig’e kaptırdıktan sonra Alfred Schreuder ile anlaşmaya varan, fakat Hollandalı çalıştırıcıyla 6 haftada sadece 5 puan toplayan Hoffenheim’ın yeni hoca arayışlarına koyulduğu öğrenilirken, kulübün Sportif Direktörü Alexander Rosen’in Erol Bulut’u göz hapsine aldığı kaydedildi. Her defasında Bundes Liga’da çalışmak istediğini ifade eden Bulut’un olası teklife vereceği cevap merak konusu olurken, Alanyaspor cephesinin hocasını kesinlikle bırakmayacağı kaydedildi.