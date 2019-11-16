16 Kasım 2019 Cumartesi 08:00:00 | Son Güncelleme: 15 Kasım 2019 Cuma 23:48:39
Buna ne diyeceksin UEFA?
EURO 2020 elemelerinde Litvanya’yı 6-0 yenen Portekiz, Pizzi’nin attığı golü resmi sosyal medya hesabından asker selamı verdiği bir fotoğrafıyla anons etti.
GÜNEŞ
■ Bu paylaşıma UEFA’nın tepkisi merak ediyor. UEFA milli takım oyuncularımız hakkında Arnavutluk ve Fransa maçlarından sonra verdikleri asker selamı sonrasında soruşturma başlatmıştı.
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