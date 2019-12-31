Bulut, Yalçın ya da Magath

GÜNEŞ

■ Bazı yöneticiler, Aytemiz Alanyaspor’un başarılı çalıştırıcısı Erol Bulut için nabız yokladı. Trabzonlu bir gurbetçi ailenin çocuğu olan Bulut’un teklife sıcak baktığı ancak “Alanya yönetimiyle anlaşın” mesajı gönderdiği bilgisi paylaşıldı. Bir diğer aday Yeni Malatya’nın hocası Sergen Yalçın… Trabzonspor’da forma giymiş olan Yalçın’ın Malatya’da mutlu olduğu biliniyor. Bu iki ismin dışında Trabzon yerel medyası ise ünlü Alman teknik direktör Felix Magath’ın ismini de öne sürdü.