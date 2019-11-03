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03 Kasım 2019 Pazar 22:39:00 | Son Güncelleme: 03 Kasım 2019 Pazar 22:39:43

Bülent Uygun: Psikolog gibi tedavi uyguladık

Süper Lig'in 10. haftasında Fenerbahçe'yi 1-0 mağlup eden ve ilk galibiyetini alan Kayserispor'un yeni teknik direktörü Bülent Uygun, karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.

Oyuncularla geldiklerinden beri ilgilendiklerini aktaran Uygun, "Bismillah dedik başladık. Zor bir süreçteydi Kayserispor camiası. Bu süreci ekibimle analiz ettik. Kaliteli bir takım olduğunu biliyorduk Kayserispor'un. Fenerbahçe'nin zaaflarını değerlendirmeye çalıştık. İzleyenlerin keyif aldıklarını düşünüyorum. Futbolcularımızın yürekli, istekli, arzulu ve mücadeleci bir oyun vardı. Futbolcularımız, uzun süredir galip gelemedikleri için psikolojileri bozulmuştu. Biz de onları tedavi etmeye çalıştık bir psikolog gibi. Ligin daha başındayız. Bu süreci, en alttan çıkmayı inşallah başaracağız." şeklinde konuştu.

"SANIRIM KADERİMDE BU VAR"

Kariyerinde sürekli alt sıralardaki takımları çalıştırdığınmı söyleyen teknik adam, "Ben hayatımda hep son sıradaki takımları çalıştırdım. Sanırım benim de böyle bir kaderim var. Ortadoğuya gittiğimde de böyleydi. Alttan aldığımız takımlarda yaşadığımız başarıları, Kayseri'de inandığımız futbolcularla başararak devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

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