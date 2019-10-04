Bülent Korkmaz: Oyuncularımın hepsini kutluyorum

Maçı değerlendiren Korkmaz, "Golü erken bulduk ama geri yaslandık. Geri yaslanırken düşüncemiz pasla oyunun yönünü değiştirmek ve hızlı hücumla devam etmekti. 2 defa yaptık 2. yarıda, biri gol oldu. Fenerbahçe'nin ilk yarıda karambolden başka pozisyonu yoktu. 2. yarıda 2 tane %100 pozisyonumuz var, sonra oyuncularım ister istemez geriye yaslandı. Bazen oyun bunu gerektirince, yapmak gerekiyor. Fenerbahçe'yi kendi evinde yenmek kolay değil, bunu başardı" dedi.

Milli aranın faydalı olacağını kaydeden teknik adam, "Sakat oyuncularımız var. Gustavo sakatlandı, sakat sakat oynadı. Oyuncularımız bir bütün olduğumuzu gösterdi. Milli takım arası sakat oyuncuların iyileşmesi adına önemli. Bazen milli aralar iyi oluyor, inşallah bize iyi gelir" diye konuştu.