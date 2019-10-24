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24 Ekim 2019 Perşembe 12:36:16 | Son Güncelleme: 24 Ekim 2019 Perşembe 12:37:50

Bülent Korkmaz: Düştük ama kalkmasını da bilmemiz lazım

Antalyaspor teknik direktörü Bülent Korkmaz, Süper Ligi'n 9. haftasında oynayacakları Sivasspor maçı ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Antalyaspor Teknik Direktörü Bülent Korkmaz, Süper Lig'de 26 Ekim Cumartesi günü deplasmanda Demir Grup Sivasspor ile yapacakları maça ilişkin, "Her maçta olduğu gibi Sivasspor karşılaşmasında da kazanmak istiyoruz." dedi.

Korkmaz, Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde düzenlediği basın toplantısında, geçen hafta Gençlerbirliği karşısında hem mağlubiyeti hem de 6-0'lık sonucu hiç beklemediklerini söyledi.

Takımının çok fazla bireysel hata yaptığını ve bu bireysel hataların önüne bazen geçemediklerini belirten Korkmaz, "Her maç bir engel ve geçen hafta engelden düştük ama kalkmasını da bilmemiz lazım. Çünkü her önümüzdeki engel de bir fırsattır, dolayısıyla bir fırsatı da en iyi şekilde değerlendirmek istiyoruz." diye konuştu.  

"Sivasspor maçında kazanmak istiyoruz"

Son iki antrenmanda çok iyi çalıştıklarını, profesyonellik anlamında çalışmalarına devam ettiklerini anlatan Korkmaz, şunları kaydetti:

"Gençlerbirliği maçı sonucuna çok üzüldük. Duygular çok yoğun oluyor ama profesyonel olarak yolumuza devam edeceğiz. İnşallah bu tür sonuçları bir daha yaşamayız. Her maç zordur, Sivasspor maçı da zor olacak ama takım halinde oynadığımız, takım halinde hareket ettiğimiz zaman istediğimiz sonuçları hep alıyoruz. İnşallah bu karşılaşma da o maçlardan biri olur. Her maçta olduğu gibi Sivasspor karşılaşmasında da kazanmak istiyoruz. Hangi takımla oynarsanız oynayın kazanmak istersiniz, bu hazırlık maçı dahi olsa."

Kırmızı-beyazlı futbolcu Hakan Özmert ise Gençlerbirliği maçı sonucuna çok üzüldüklerini, hiç beklemedikleri bir skor aldıklarını belirtti. 

"Bir sezonda yapacağımız hataları bir maçta yaptık, inşallah bunları tekrarlamayız." diyen Hakan Özmert, "Gençlerbirliği karşılaşmasından dersler alıp önümüzdeki maçlara bakacağız. Takım olarak gerçekten çok üzüldük, ne kadar düştüğün değil de ne kadar çabuk ayağa kalktığın önemlidir. Biz de Sivasspor maçıyla tekrar ayağa kalkmak istiyoruz. Bunu yapacak gücümüz var ve inşallah bunu Sivasspor maçında başarırız." ifadelerini kullandı. 

Hakan Özmert, işine saygıyla, disiplinle yaklaştığını aktararak, her Türk futbolcusu gibi milli takım forması giymek istediğini sözlerine ekledi.

(AA)

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