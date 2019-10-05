  • Bist 100
    103464
  • Dolar
    5,7026
  • Euro
    6,2722
  • Altın
    276,0060
İstanbul
14 / 22
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54
SON DAKİKA
Artık söz bitti Artık söz bitti
Şanlıurfa'da Suriye sınırına askeri sevkiyat Şanlıurfa'da Suriye sınırına askeri sevkiyat
'Bugünkü oyunun hakkı üç puandı' 'Bugünkü oyunun hakkı üç puandı'
Fatih Terim: Kimsenin böyle şeye hakkı yok Fatih Terim: Kimsenin böyle şeye hakkı yok
Arda Ayten 1 milyonluk soruya doğru cevap verdi (Arda Ayten kimdir?) Arda Ayten 1 milyonluk soruya doğru cevap verdi (Arda Ayten kimdir?)
Adana'da 'tek şişte et pişirme' rekoru kırıldı Adana'da 'tek şişte et pişirme' rekoru kırıldı
İslami Cihad, kuruluşunun 39. yıl dönümünü kutladı İslami Cihad, kuruluşunun 39. yıl dönümünü kutladı
'Kaşıkçı cinayeti, Veliaht Prens'in emri olmadan işlenmiş olamaz' 'Kaşıkçı cinayeti, Veliaht Prens'in emri olmadan işlenmiş olamaz'
Gastronomi kenti Hatay'da yöresel yemekler yarıştı Gastronomi kenti Hatay'da yöresel yemekler yarıştı
Başkan Erdoğan'dan 'Yeniden yollara düşme vakti' paylaşımı Başkan Erdoğan'dan 'Yeniden yollara düşme vakti' paylaşımı
Kim Milyoner Olmak İster 1 milyonluk sorusu ve cevabı açıklandı Kim Milyoner Olmak İster 1 milyonluk sorusu ve cevabı açıklandı
Deterjan Fabrikası gibi okul! Deterjan Fabrikası gibi okul!
İstanbul Valiliğinden sağanak yağış uyarısı İstanbul Valiliğinden sağanak yağış uyarısı
Gizem Nur Tatlı, dünya şampiyonu Gizem Nur Tatlı, dünya şampiyonu
Beyoğlu'nda 4 katlı metruk binada çökme Beyoğlu'nda 4 katlı metruk binada çökme
Başkan Erdoğan'dan milli sporculara tebrik Başkan Erdoğan'dan milli sporculara tebrik
Hayvan otlatma kavgası kanlı bitti: 2 ölü Hayvan otlatma kavgası kanlı bitti: 2 ölü
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: Yeni eylem planı iktidarlarımız dönemine damgasını vuracak AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: Yeni eylem planı iktidarlarımız dönemine damgasını vuracak
Şanlıurfa'da askeri midibüs ile tır çarpıştı: 1 şehit, 14 asker yaralı Şanlıurfa'da askeri midibüs ile tır çarpıştı: 1 şehit, 14 asker yaralı
Hindistan ile Bangladeş arasında 'Arakan' mutabakatı Hindistan ile Bangladeş arasında 'Arakan' mutabakatı
Meteorolojiden kuvvetli sağanak uyarısı Meteorolojiden kuvvetli sağanak uyarısı
Filipinler'de DEAŞ 7 Moro İslami Kurtuluş Cephesi üyesini öldürdü Filipinler'de DEAŞ 7 Moro İslami Kurtuluş Cephesi üyesini öldürdü
İran'dan 'uzaya astronot göndereceğiz' açıklaması İran'dan 'uzaya astronot göndereceğiz' açıklaması
Fuarda indirimli mezar satışı yapıyor Fuarda indirimli mezar satışı yapıyor

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

05 Ekim 2019 Cumartesi 23:06:22 | Son Güncelleme: 05 Ekim 2019 Cumartesi 23:07:12

'Bugünkü oyunun hakkı üç puandı'

Süper Lig'in 7. haftasında Galatasaray'la sahasında 0-0 berabere kalan Gençlerbirliği'nde teknik direktör Mustafa Kaplan, karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.

Galibiyet parolasıyla maça hazırlandıklarını söyleyen Kaplan, "Hafta içi dersimize iyi çalışmıştık. Kazanmak üzerine planlarımızı yapmıştık. Bugün iyi oynayan bir oyuncu grubum vardı. 67 tyane de pozisyon vardı bunlardan bir tanesini gole çvirsek 34 puan alabilirdik. bugün hakkımız 3 puandı bizim: Bir şanssızlık var üstümüzde, topu kalenin içine atamadık. Gerçi ilk kez bir maçta gol yemedik. Akan oyunu devam ettiren bir oyuncu grubumuz var. Maçın başında şanssız bir şekilde Fabricio'yu kaybettik ama Berat yerine girip, muhteşem oynadı. Başkanımıza hediye etmek istiyordum bu maçı. Ben bu kulüpte yaklaşık 10 yıl çalıştım. Arkamızdaki duruşuna layık olmak istedik. Biraz daha dikkatli olsak kazanabilirdik. Pozisyon bulduk ama atamayınca kazanamıyorsun. Bugünkü oyunun hakkı bizimdi, bir tane atmamız lazımdı. Son 8 dakikada 10 kişi kaldık, ona rağmen iyi bir oyun vardı." dedi.

"ÇOK SES GETİRECEĞİZ!"

Elindeki oyuncu grubuyla çok iyi işler yapacağını söyleyen Mustafa Kaplan, "Oyuncularımızın hibçirinde baskı yok ve nereden geldikleri belli zaten. Biz bu oyuncu grubuyla ligde çok ses getireceğiz. Ama sabretmek gerekiyoer. Aceleci olmamız gerekiyor. iz ismimiz gibi genç, dinamik ve diri bir takımız, bir tek galibiyet alamadık, bundan sonra şansları değerlendirip galibiyetlere başlayacağız. Galatasaray'ın büyüklüğünü biliyoruz ama Gençlerbirliği'nin büyüklüğü de bugün oynadığı oyunla ortada." ifadelerini kullandı.

  • MAGAZİN
  • SPOR
  • YAŞAM
  • SANAT

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

BUGÜN YAZANLAR

TÜMÜ